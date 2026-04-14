40歳を過ぎてから、体と心に大きな変化を感じている女性も多いのではないでしょうか。とくに女性ホルモンの減少による生理の乱れ、不調による不安が増えるのもこの頃。そんな「ゆらぎ世代」のお悩みに、産婦人科医の高尾美穂先生が答えます。ここでは、生理周期の不安定さや生理前のイライラへの対処法を教えてもらいました。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作