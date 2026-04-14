仕事の変化や子どもの成長に合わせて家事の方法を見直し、毎日がラクになったケースを紹介します。現在は夫・二女と3人で暮らす、整理収納アドバイザーでESSEonlineライターの木村充子さん（50代）のケースです。ここでは、木村さんがこの10年を振り返り「やめてよかった」と実感している料理の準備や買い物方法などについて語ります。1：「家族で一緒に食卓を囲む」にしばられない4人家族のわが家は長女が独立し、現在は、仕事で