（台北中央社）総統府は13日、頼清徳（らいせいとく）総統が今月22日からアフリカ南部のエスワティニ（旧スワジランド）を訪問すると発表した。国王ムスワティ3世の即位40周年と58歳の誕生日を記念した式典に出席する他、国王との会談も行う予定。エスワティニはアフリカで唯一、中華民国（台湾）と外交関係を有する。総統府の郭雅慧（かくがけい）報道官は会見で、エスワティニ国王は2024年に頼総統の就任式典に参加したと紹介。