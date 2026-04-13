新生活がスタートしたばかりなのに、自身や子どもが「朝起きられない」とお悩みの人も少なくないのでは？じつはそれ、鉄分不足が原因かもしれません。今回、自律神経との関係が深い起立性調節障害を専門とする小児科専門医で、Health＆Cureクリニック赤坂の院長、山口里恵先生に、鉄分不足が引き起こす自律神経の乱れの関係性や改善のための食事のコツについて、教えてもらいました。なぜ鉄分不足だと「朝起きられない」？鉄は、