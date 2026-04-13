（台北中央社）交通部観光署（観光庁）による台湾観光PRイベント「2026台遊館in東京」が11日と12日、東京・秋葉原のアキバ・スクエアで行われた。日本国内ではパンダが見られなくなったことから、日本の旅行会社が台湾でのパンダ観覧ツアーを打ち出し、好評を集めた。 同署はゴールデンウイークや夏休みの旅行ニーズに照準を合わせ、台湾観光協会と連携し、10日から14日にかけて代表団を日本に派遣。同イベントは今年で5回目を迎え