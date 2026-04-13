町長によるパワーハラスメント問題が争点となった任期満了に伴う西川町長選挙は12日夜の開票の結果、現職の菅野大志さんが新人との一騎打ちを制し、再選を果たしました。再選を果たした菅野大志さん（47）「人口減少、若年層の割合を4年間あまり減らさず、少しずつ成果が見えてきた。これから気を付けながら頑張れという風に町民の皆様から付託を頂きましたので、これから4年間も西川町の未来を人口推計を変えれるような仕事