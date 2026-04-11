GiGOグループのお店において、2026年4月25日（土）より、『ドムドムハンバーガー』とコラボレーション、どむぞうくんたちがプライズになって登場するほか様々さ施策が行われる。＞＞＞どむぞうくんのプライズをチェック！（写真11点）プライズには、「ぬいぐるみポーチ」「BIGダイカットラグマット」「シリコンポーチ」「チャック付きぬいぐるみパスケース」「ちいさなぬいぐるみバッジ」「クッキー型マスコット」が登場。全てなく