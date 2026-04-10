近年、生産者の高齢化によりかさ不足に悩む山形花笠まつり。ベトナム、そして、山形県内の主産地・飯豊町での取り組みを追いました。ことし2月、ベトナム。「今の時間は帰宅ラッシュ」「見渡す限り。隙間もないくらいバイク」ベトナム・ザイタイ村。山形市の尚美堂から委託を受け昨年から花笠まつり用のかさを作っています。尚美堂・逸見良昭社長「山形のかさを編む技術とは違うが、技術の高さは引けを取らない」ベトナムの職人の