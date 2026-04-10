大分県産カボスをえさに混ぜて養殖したブランド魚「かぼすサーモン」の出荷が本格的に始まり、大分市の商業施設で試食会が行われました。 【写真を見る】「かぼすサーモン」本格的に出荷かぼす使った養殖魚第5弾大分 （大倉三奈記者）「こちらが今月から販売が始まったかぼすサーモンです。プリップリで臭みがなくあっさりとした旨味です」 かぼすサーモンはえさに大分県産のカボスを使った養殖魚