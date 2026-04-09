エスビー食品は6日、ゴールデンカレーの発売60周年記念発表会を都内で開いた。同ブランドの歴史や今期の取り組み、記念商品「極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ 中辛」について説明した。1923年の創業以来“美味求真”を掲げる同社が、その中核ブランドとして1966年に発売したのがゴールデンカレーだ。「発売当時のカレールウ相場が50円程度の中、ゴールデンカレーは1箱100円で発売し、スパイスにこだわり抜いた品質