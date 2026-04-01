巨人ドラ4の皆川は、走攻守の三拍子がそろった外野手。昨秋の東都大学野球リーグ戦では打率.447で首位打者に輝いた投打とも有望株がひしめく日本のプロ野球界。今季はどの選手がブレイクするのか。かつて横浜大洋ホエールズ（現横浜DeNAベイスターズ）の主力として長く活躍し、現在は野球解説者を務め、YouTuberとしても活動する高木 豊氏が、注目のルーキーについて語った。＊＊＊――春季キャンプ、オープン戦を見た段階で飛