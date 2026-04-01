ローカルで画像生成や動画生成のAIモデルを動かす時は、VRAMやRAMの容量不足が大きな壁になります。ノードベースの生成AIツールである「ComfyUI」は2026年3月にこの問題を和らげる新しいメモリ最適化機能「Dynamic VRAM」をデフォルトで有効化しており、その仕組みについて解説するブログ記事が2026年3月25日に公開されました。Dynamic VRAM in ComfyUI: Saving Local Models from RAMmageddonhttps://blog.comfy.org/p/dynamic-vr