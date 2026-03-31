【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「で？旦那は？」妻のサポート丸投げじゃん＜第17話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第17話 悪いのは……？
【編集部コメント】
本来、あいだに入るコウセイさんがもうちょっとうまく立ち回っていれば、フミカさんが大爆発するのを未然に防げたはず。それなのにフミカさんの深刻さを理解せず、軽く受け流し続けたからこんなことになったのです。怒りの矛先を義両親に向ける前に、パートナーであるコウセイさんと解決策を考えることの方が先決でしたね。フミカさん、うまくいくといいですね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第17話 悪いのは……？
【編集部コメント】
本来、あいだに入るコウセイさんがもうちょっとうまく立ち回っていれば、フミカさんが大爆発するのを未然に防げたはず。それなのにフミカさんの深刻さを理解せず、軽く受け流し続けたからこんなことになったのです。怒りの矛先を義両親に向ける前に、パートナーであるコウセイさんと解決策を考えることの方が先決でしたね。フミカさん、うまくいくといいですね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙