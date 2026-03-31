告示まで1週間に迫った山形県の西川町長選挙は、現職と新人による一騎打ちの公算が大きくなっています。パワハラ問題への対応や町政への評価など選挙の争点に対する2人の考えをまとめました。西川町長選に出馬を表明しているのは、現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。西川町では3月中旬までに町の第三者委員会と町議会の百条委員会が菅野町長による町職員への複数の