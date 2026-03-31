外航クルーズ船による観光シーズンの幕開けです。酒田市の酒田北港にはことし、過去最多ののべ24隻のクルーズ船が立ち寄る予定で、インバウンド需要の拡大に関係者は大きな期待を寄せています。29日、酒田北港古湊ふ頭には、東京から北海道をまわって入港したアメリカの船会社が運航する「レガッタ」が初めて寄港しました。総トン数は30277トン、乗客は600人余りの中型プレミアムクラスの豪華客船です。このレガ