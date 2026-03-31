宮城県石巻市の中心市街地で、石ノ森章太郎作品のキャラクターたちと触れ合えるスポットがさらに増えました。市内で整備が進められている「石巻マンガロード」にこの春、新たなベンチ一体型モニュメント2基が加わり、まちなか歩きの楽しみがまたひとつ広がっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回新たに登場したのは、「チックンタックン＆Dr.ベル」と「仮面ライダーアマゾン」です。いずれもベン