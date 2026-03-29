29日午後、山形県河北町で農地の枯れ草が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。29日午後1時半すぎ、山形県河北町岩木で「最上川の手前の田んぼから黒い煙が見える」と近くの会社員から119番通報がありました。通報を受けポンプ車4台が出動し、火は通報からおよそ1時間半後に消し止められました。人や建物への被害は確認されていません。消防によりますと、焼けたのは農地の枯れ草ということで、警察と消防が詳しい出火