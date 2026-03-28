Image: G-SHOCK 時代に左右されない透け感。タフさがウリの腕時計G-SHOCKは、角形も丸形も面取りしててカクカクと直線的な印象ですよね。そうしたイメージにとらわれず、「現代を生きる若者が縛られない未来の世界を創る」べく生まれたのが｢GA-V01｣シリーズ。ケースとベルトが一体で、曲面とイガイガが斬新なシリーズです。これまでなかった形なのに、G-SHOCKっぽさも醸し出すモデルでした。