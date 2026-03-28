女子高生×怪獣？常識を覆す、史上最大のラブコメ漫画『乙女怪獣キャラメリゼ』（原作：蒼木スピカ）が、2026年7月からTBS、BS11にて放送開始されることが決定。そして本作の魅力を詰め込んだ第1弾メインビジュアルおよびメインPVが公開された。さらに、作品をより楽しんでいただくための新企画「甘メリゼ！クロエ Kawaii プロジェクト」も始動する。＞＞＞PV場面カットやKawaiiプロジェクト関連写真をチェック！（写真86点）原