TVアニメ『アオのハコ』Season2の最新情報が続々と発表。ティザービジュアル、ティザーPV、放送日が公開、新キャストに青山吉能、さらに公式WEBラジオ「ハコラジ」が4月7日より配信開始となる。＞＞＞ティザーPV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真13点）『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひ