滝沢眞規子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【1週間VLOG】休日・撮影・買い物・出張..リアルな7日間。タキマキ誕生秘話、家でのひとり昼食も♪』という動画を投稿。1週間の様子を公開する動画の中に、滝沢さんがお料理をする場面がありました。今回は、滝沢さんが仕事前にサッと準備した、煮込み料理のレシピをご紹介します。【関連】滝沢眞規子、お取り寄せしているこだわりのドリンクを紹介「いつも飲んでます」滝沢さんが「