去年1年間に大分県内で発行された旅券・パスポートは1万9497件で、前の年から7.5%減少しました。 【写真を見る】パスポート発行件数は1万9497件前年を下回る大分 県によりますと、去年1年間に全国で発行されたパスポートは349万3238件で、前の年から5.6%減少しました。このうち、県内で発行されたパスポートは1万9497件でした。これは前の年と比べて7.5%減少し、都道府県別では32位です。前年を下回