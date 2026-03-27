キデイランドは、原宿地区に新しい店舗『キデイランド オモカド店』を2026年4月24日（金）、東急プラザ表参道「オモカド」4階にオープンする。2026年に80周年を迎えたキデイランドのニューコンセプトショップとして、日本の「Kawaii」の聖地、原宿に登場する。＞＞＞店舗のイメージや各店のロゴをチェック！（写真7点）コンセプトは、「Kawaii into the Future（カワイイを未来へ）」として、「Kawaii」の今と未来をつなげる空間と