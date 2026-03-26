サッカーJ1・柏やJ2・大分トリニータで監督を務めた下平隆宏さんが3月26日付けで大分市に拠点を置くJFL・ジェイリースFCのクラブアドバイザーに就任しました。 【写真を見る】元トリニータ監督の下平隆宏氏JFL・ジェイリースFCのクラブアドバイザーに就任 青森県出身の下平隆宏さん（54）は、J2・大分トリニータで2022年から2シーズン監督を務めるなど、4クラブで監督