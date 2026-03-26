お笑い芸人・おばたのお兄さんが23日、オフィシャルブログを更新。東京都板橋区の志村警察署で一日警察署長を務めたことを報告し、子どもたちとの交流の様子を明かした。 この日、「一日警察署長でこどもたちと触れ合い愛」と題してブログを更新。「今日は東京都板橋区の志村警察署の一日警察署長に就任して参りました！」と報告し、感謝状を手に笑顔をみせるおばた“署長”の制服姿やマスコットキャラクターとの２ショットを公開