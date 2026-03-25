4月1日より配信開始となる『ドロヘドロ Season2』、初回は3話が一挙配信となり、第1話〜第3話のあらすじ＆場面カットが公開された。また元魔法使いの悪魔・ハル役を小清水亜美が演じる。2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニ