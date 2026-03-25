TVアニメ第3期と劇場版の公開が決定している『薬屋のひとりごと』、今年の夏に開催される「薬屋のひとりごと〜夏の園遊会2026〜」のイベントビジュアルが公開、さらにアニメ『薬屋のひとりごと』公式LINEが開設された。後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジ