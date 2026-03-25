大阪市内のあちこちで21日から目撃が相次いでいるシカについて、奈良県の山下真知事は、奈良公園を出たシカは天然記念物ではないとの見解を示したうえで、「シカは野生動物で、農林業や人身の被害を及ぼすことが否定できない」として奈良県内での放獣を否定しました。 大阪市内で目撃が相次いでいるシカは、今月中旬に東大阪市で目撃されたものと同じ個体とみられていますが、東大阪市によると生駒山系に野生のシカが生息して