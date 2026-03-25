新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作春アニメ『愛してるゲームを終わらせたい』を４月14日（火）から毎週火曜日夜11時30分よりWEB最速配信する。 『愛してるゲームを終わらせたい』は、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて連載中の堂本裕貴による青春ラブコメディ漫画が原作。「愛してる」と言われて照れたほうが負けという「愛してるゲーム」を続けている“両片想い”の幼なじみ・西片悠斗と東雲みくが繰り広