株式会社 明治は、カカオポリフェノールたっぷりの健康を考えるチョコレート「チョコレート効果」の新 TVCM「シゴデキセンパイ『登場』篇」を３月26日（木）より全国にてオンエア。それに先立ち、３月25日（水）午前10時よりブランドサイト及び明治公式 YouTube 上で公開する。 今回のCMでは、吉岡里帆さんがいつも定時までに仕事を終わらせて帰る“シゴデキセンパイ”を熱演。何事もタイパ・コスパ重視のバリキャリ・シゴデキセン