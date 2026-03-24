春らしい装いがキュートなぬいぐるみシリーズと、パステルカラーで春らしさあふれる「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで3月24日（火）より順次発売される。＞＞＞春の装いがかわいいぬいぐる８みとうるぽちゃちゃんをチェック！（写真15点）ディズニーストアから、ギンガムチェック柄を取り入れた春らしい装いのぬいぐるみシリーズが登場