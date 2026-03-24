「キッチンでなんか悪いことして来た顔してる」そんなコメントと共にXに投稿された1枚の写真が、多くの人の笑いを誘っています。写真に写っているのは、マンチカンの男の子・アーサーくん。少し耳を伏せた「イカ耳」状態になりつつ、尻尾はピンと立てて意気揚々とこちらへ歩いてくる姿は、たしかに「何かやらかしてきました」と顔に書いてあるかのようです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんの投稿