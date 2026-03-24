のびーるチーズのコク旨ピザまん（C）モデルプレスモデルプレス

ファミマ増量企画 食べてみた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ファミリーマートの「40%増量作戦」キャンペーンを筆者がレポートした
  • 24日より全国約16400店舗でスタートし、人気商品を45%増量する企画
  • 通常版よりもたっぷりチーズが使われ、チーズ好きにはたまらないという
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