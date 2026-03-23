ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月23日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演した。「日米首脳会談の総括と今後」をテーマに、高市早苗首相とトランプ米大統領による首脳会談を振り返った。 長野智子「（日米首脳会談について）率直な感想をお願いしま