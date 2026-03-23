TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期の制作が決定。3月22日に放送された第1期最終話の直後に発表されました。2026年1月4日に放送がスタートした第1期は、3月22日に第12話を放送し最終話を迎えました。そんな中で飛び込んできた第2期決定の知らせに、桜咲学園の“その先”へ早くも注目が集まっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「花ざかりの君たちへ」は、中条比紗也さんによる同名漫画が原作。主人