「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」（以下DFS）にて、ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」がスタートする。＞＞＞「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」をチェック！（写真11点）ディズニー作品には、物語を彩る魅力的な「舞台（場所）」が数多く存在する。新コレクション「Voyage of Stories 〜空