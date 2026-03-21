ジム帰りに立ち寄ったコンビニで、半額商品を10点も購入――。そんな“あるある”な買い物風景をXに投稿したところ、「わかる」「自分もやってしまう」と共感の声が集まりました。投稿したのは、B級グルメや変わり種自販機について発信しているスグルさん（@kingsuguru96）です。【写真】半額シールがずらり…ジム帰りに買った戦利品はこちらスグルさんは夜にジムへ通っており、その帰りにコンビニへ立ち寄るのが習慣になっている