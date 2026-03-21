「原稿が終わらなくて、お品書きや値札を作る時間がない！」……同人イベント直前、そんな修羅場に直面したことのあるサークル参加者は多いのではないでしょうか。そんな同人作家たちの救世主となるWebサービス、「同人かけこみ堂」がXで大きな反響を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■お布団の中からスマホ3分で準備完了超スピード重視のサービス「同人イベントの準備に向けてさまざまな