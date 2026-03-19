©ABCテレビ 気楽で気ままなひとり旅が趣味の一匹狼タイプの東京PR兼ライターのY本です。みなさんどうもこんにちは。今や、巷に溢れる性格診断ですが、これがなかなか的をえた診断結果を出してくれるので、ついあれもこれもといろんな診断に手を出してしまいますよね…とか思っていた私が担当しているドラマ作品が3月20日(金・祝)に放送するスペシャルドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』。この作品、性