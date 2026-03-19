TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が、18日放送の同局ラジオ「佐倉綾音論理×ロンリー」（水曜午後10時）に出演。「知り合いの女性アナウンサー」について語った。この日はパーソナリティーの声優佐倉綾音が花粉症による声帯炎のため、女優で文筆家、電線愛好家の石山蓮華が代打出演。アシスタントとして安住アナも出演した。リスナーからオススメの本について問われると、安住アナは「オススメの本とか聞かれると、いろいろ見ら