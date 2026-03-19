「Happyくじ」から、ディズニーの⼈気作品『スティッチ』シリーズのキャラクターたちが、カラフルでポップなデコラファッションに⾝を包んで登場する、Happyくじ『Stitch Colorful Kawaii』のが、2026年3⽉27⽇（⾦）より、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどにて発売予定だ。＞＞＞『Stitch Colorful Kawaii』景品を全てチェック！（写真12点）Ha