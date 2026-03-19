【Happyくじ】Kawaiiカルチャーにインスパイアされたスティッチたちが大集合！
「Happyくじ」から、ディズニーの⼈気作品『スティッチ』シリーズのキャラクターたちが、カラフルでポップなデコラファッションに⾝を包んで登場する、Happyくじ『Stitch Colorful Kawaii』のが、2026年3⽉27⽇（⾦）より、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどにて発売予定だ。
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Happyくじ『Stitch Colorful Kawaii』のテーマは、「デコラ×OHANA 〜シールパレード〜」。
カラフルな服にアクセサリーやシールをたっぷりと⾝につけた、派⼿でポップな ”Kawaii” カルチャーを象徴する ”デコラファッション” 姿のスティッチたちが登場。ジャンバ博⼠の装置トラブルをきっかけに、即席デコラコーデに⼤変⾝したかのような、にぎやかで楽しい世界観が楽しめる。
今回のラインアップでは、ななめがけバッグからスクランプが顔をのぞかせる姿がかわいい、A賞の全⾼約45cm「おっきな スティッチ ぬいぐるみ」と、抜群の存在感が魅⼒の全⾼約60cmのLAST賞「もっとおっきな スティッチ ぬいぐるみ」がイチオシ
。どちらもふわふわの抱き⼼地で、癒し度も満点。
そのほかにも、バッグにつけて⼀緒にお出かけできる「ぬいぐるみチャーム」をはじめ、描き起こしアートを楽しめる「トートバッグ」や「スマホハンドストラップ」、デコラ感満載の「シール帳」など、毎⽇を ”かわいく” 彩るアイテムが揃っている。
スティッチの ”Colorful Kawaii” な世界をたっぷり楽しめるHappyくじを、ぜひ楽しんでほしい。
（C）Disney
Happyくじ『Stitch Colorful Kawaii』のテーマは、「デコラ×OHANA 〜シールパレード〜」。
カラフルな服にアクセサリーやシールをたっぷりと⾝につけた、派⼿でポップな ”Kawaii” カルチャーを象徴する ”デコラファッション” 姿のスティッチたちが登場。ジャンバ博⼠の装置トラブルをきっかけに、即席デコラコーデに⼤変⾝したかのような、にぎやかで楽しい世界観が楽しめる。
今回のラインアップでは、ななめがけバッグからスクランプが顔をのぞかせる姿がかわいい、A賞の全⾼約45cm「おっきな スティッチ ぬいぐるみ」と、抜群の存在感が魅⼒の全⾼約60cmのLAST賞「もっとおっきな スティッチ ぬいぐるみ」がイチオシ
。どちらもふわふわの抱き⼼地で、癒し度も満点。
そのほかにも、バッグにつけて⼀緒にお出かけできる「ぬいぐるみチャーム」をはじめ、描き起こしアートを楽しめる「トートバッグ」や「スマホハンドストラップ」、デコラ感満載の「シール帳」など、毎⽇を ”かわいく” 彩るアイテムが揃っている。
スティッチの ”Colorful Kawaii” な世界をたっぷり楽しめるHappyくじを、ぜひ楽しんでほしい。
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