お笑いタレントだいたひかる（50）が18日までにブログを更新。自身をめぐるうわさ話について言及した。だいたは「私に関する噂で、宗教の話が出てくるのですが…前にも言った気がしますが、私は無宗教です」とコメントした。続けて「本人が言っているのに、ちょいちょい出てくる噂何なんだろう!?と思いつつ」と疑問を呈した。この投稿にファンからは「ひかるさんには一本の強い信念が有りますそれが宗教的と思われている