現金自動預け払い機（ＡＴＭ）などの製造に必要な部品の金型を取引先に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は近く、富士通の子会社「富士通フロンテック」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を出す方針を固めた。関係者への取材でわかった。公取委は、自動車業界以外でも金型の無償保管への取り締まりを強めており、今年１月には、東芝の子会