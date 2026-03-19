佐々木朗希【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は18日、佐々木朗希が開幕ローテーション入りすることを明らかにした。山本由伸は2年連続の開幕投手に決まり、大谷翔平を含め、日本選手3人全員が先発ローテーションに入ってシーズンをスタートする。メジャー2年目の佐々木はここまでオープン戦3試合に登板し、防御率13.50と不安定だった。ただ、ロバーツ監督は「オープン戦の結果だけで