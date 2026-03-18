3月11日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの髙橋光成投手にインタビューした模様を放送した。ポスティング申請をしてからライオンズと再契約するまでの流れを訊いた。 ――最近文化放送で「髙橋光成のこうなる獅かない！」を全く流せていないので、今シーズンの話を伺う前に少しだけ遡って伺いたいことがあります。去年10月4日、チームのレギュラーシー