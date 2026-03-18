ガレッジセール・ゴリ（53）扮するゴリエが18日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に出演。番組を卒業することを報告した。【全身カット】輝く笑顔が眩しい！足を高く上げ太ももチラリなゴリエ番組終盤にゴリエは「今日を持ちましてゴリエ、『ぽかぽか』を卒業します」と発表した。ゴリエは当初、レギュラーの打診があった当初を振り返り「コントキャラクターが生放送のレギュラーって、フジテレ