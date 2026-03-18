すき家の春限定メニュー「旨だしたけのこ牛丼」が、3月24日午前9時から販売されます。たけのこの異なる2つの部位を使い、食感の違いを楽しめる商品です。あわせて、特製の胡麻ダレをかけた「胡麻ダレたけのこ牛丼」や、温泉卵を組み合わせた関連商品も展開されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「旨だしたけのこ牛丼」は、定番の牛丼に、出汁で味付けしたたけのこをトッピングした一品。たけのこは、や