花王の柔軟仕上げ剤「ハミング」シリーズに、部屋干しに特化した新商品「ハミング消臭実感 部屋干しタイプ」が登場。3月14日の発売にあわせて、俳優・妻夫木聡さんが出演する新TVCM「部屋干しまかせた」篇が、3月17日より全国で放映スタートしました。あわせて花王公式YouTubeチャンネルでは、本編に加えメイキングやインタビュー映像も公開されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回のCMで妻夫木さ