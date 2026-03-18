タレントのMEGUMI（44）が、16日放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜深2：17）に出演。ゲストで出演したお笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）に悩みを打ち明けた。【写真】ボディラインあらわなニット着こなすMEGUMI西野が「聞きたいことがある」と切り出し、まだ白髪はないが、出てきたときに備えて「（染める色は）黒か茶、どっちがいい？」と相談。ずばりMEGUMIは「黒がいいと思います